Aria di crisi tra Melissa Satta e il tennista Berrettini? la frecciatina sui social

La frecciatina di Melissa Satta suo social.

La storia tra Melissa Satta e Matteo Berrettini sta già giungendo al termine? L’ex Velina sarda ha pubblicato sui social una frecciatina ambigua e i fan si sono chiesti a chi fosse rivolta. Nella storia la Satta aveva scritto “Chi ti vuole ti cerca”, senza fare riferimento al destinatario del messaggio.

L’ex Velina potrebbe riferirsi al tennista Berrettini, con il quale ci sarebbe una relazione in base ai gossip di questi giorni, dopo aver beccato i due insieme in un ristorante a Milano. La showgirl non ha confermato né la relazione né la possibile crisi già maturata tra i due, ma le voci si concentrano proprio su questa.

Altri followers della showigirl sospettano che la frecciatina sia invece rivolta all’ex Mattia Rivetti, con il quale si è lasciato qualche mese fa. La Satta si era lasciata con l’imprenditore perché non voleva andare a convivere con lei e aveva annunciato sui social la fine della love story. Stando a quanto svelato dal settimanale Oggi sarebbe stato lui a lasciare l’ex Velina di Striscia la Notizia.

