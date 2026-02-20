Solidarietà a Olbia e Gallura: raccolta record per il Banco Farmaceutico

Olbia e Gallura campioni di solidarietà, donazioni record per il Banco Farmaceutico.

Il territorio di Olbia e della Gallura si conferma ancora una volta un esempio di generosità e coesione sociale. Nella settimana tra il 10 e il 16 febbraio, in occasione della 26ª edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco di Banco Farmaceutico, la risposta della comunità locale è stata straordinaria. Grazie all’adesione di 25 farmacie distribuite tra Olbia e il circondario, sono state raccolte ben 2.613 confezioni di medicinali, per un valore economico complessivo che supera i 25.131 euro.

Questi farmaci rappresentano un aiuto concreto e immediato per gli ospiti delle 13 realtà assistenziali convenzionate che operano sul territorio gallurese, garantendo cure a chi non avrebbe altrimenti i mezzi per acquistarle. Il successo locale si inserisce in una mobilitazione nazionale di proporzioni imponenti, che ha visto la partecipazione di oltre seimila farmacie e il coinvolgimento di ben 27.300 volontari e 21.300 farmacisti in tutta Italia. Complessivamente, i cittadini italiani hanno donato più di 670.000 confezioni di medicinali, superando il valore di 6 milioni di euro. A questo si aggiunge la generosità diretta dei titolari delle farmacie, che hanno donato al Banco Farmaceutico oltre 910.000 euro per sostenere la struttura organizzativa.

L’iniziativa.

L’iniziativa, che gode dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e del patrocinio di AIFA, risponde a una necessità sempre più urgente. I dati del 2025 fotografano infatti un’Italia in sofferenza, con oltre 500.000 persone finite in condizioni di povertà sanitaria, segnando un aumento dell’8,4% rispetto all’anno precedente. Tra chi chiede aiuto prevalgono gli uomini e la fascia d’età adulta tra i 18 e i 64 anni, ma resta drammaticamente alta la quota dei minori, che sfiora le 146.000 unità.

Sostenere il Banco Farmaceutico rimane dunque fondamentale per permettere alle realtà assistenziali di continuare la propria missione. Oltre alla raccolta nelle farmacie, è possibile contribuire tutto l’anno attraverso donazioni dirette tramite PayPal o bonifico bancario, destinando il 5X1000 nella dichiarazione dei redditi o attivando percorsi di donazione aziendale e recupero di farmaci validi non utilizzati. Ogni gesto, dal piccolo acquisto in farmacia al sostegno istituzionale, contribuisce a rafforzare quella rete di protezione che, proprio in Gallura, ha dimostrato di essere più solida che mai.

Le dichiarazioni.

«Anche quest’anno le farmacie hanno partecipato con impegno e con grande spirito di responsabilità sociale alle Giornate di Raccolta del Farmaco, per dare un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà economica e appartenenti alle fasce più fragili della popolazione» dichiara il presidente di Federfarma Nazionale, Marco Cossolo. «La farmacia conferma così il proprio ruolo di presidio sociosanitario attento ai bisogni della collettività, sempre aperto e vicino al cittadino, anche nelle aree più disagiate del paese, per favorire un equo accesso al farmaco sul territorio».

«Le Giornate di Raccolta del Farmaco hanno dimostrato ancora una volta il grande cuore degli italiani e il valore della prossimità dei farmacisti, sempre pronti a offrire sostegno concreto alle comunità in cui operano», ha dichiarato il presidente della FOFI, Andrea Mandelli. «Un grazie speciale va ai cittadini che hanno donato, ai volontari che hanno affiancato la raccolta e alle migliaia di colleghe e colleghi che con professionalità e generosità si sono messi a disposizione della grande catena di solidarietà promossa dal Banco Farmaceutico. È grazie a questo impegno corale che migliaia di confezioni di farmaci di prima necessità potranno garantire un aiuto concreto a chi vive situazioni di fragilità. La solidarietà espressa in questi giorni conferma quanto la rete dei farmacisti di prossimità rappresenti un presidio fondamentale di coesione sociale e di tutela del diritto alla cura».

«Anche quest’anno la Giornata di Raccolta del Farmaco è riuscita a mobilitare un’intera comunità: più di 6.000 farmacie e 27.000 volontari si sono attivati su tutto il territorio italiano, mossi da un obiettivo condiviso: mettere a servizio il proprio impegno e responsabilità nel raccogliere farmaci essenziali per chi ne ha più bisogno ma non ha le risorse per accedervi. Il successo e il valore di questa iniziativa è frutto di una solida collaborazione tra Terzo Settore, imprese e professionisti: un’alleanza concreta tra profit e non profit che supera le differenze di ruolo e mette al centro la persona e i suoi bisogni. È da questa sinergia stabile e orientata al bene comune che nasce un aiuto capace di incidere realmente sulla vita di chi è più fragile», ha dichiarato Andrea Dellabianca, Presidente nazionale di Compagnia delle Opere.

Come donare.

Sostegno Diretto – È possibile effettuare una donazione con PayPal, carta di credito o bonifico all’Iban IT23J0311002400001570013419, e destinando il proprio 5X1000 al C.F. 97503510154. Le donazioni aiuteranno a coprire le spese per la consegna dei farmaci. Per info: https://www.bancofarmaceutico.org/dona-ora

Donazioni Aziendali – Invitiamo le aziende a contattarci scrivendo a silvia.bini@bancofarmaceutico.org

Recupero Farmaci Validi – Per info su come donare i medicinali di cui non si ha più bisogno: https://www.bancofarmaceutico.org/cosa-facciamo/recupero-farmaci-validi

