Banda Mibelli di Olbia, i concerti dei docenti della masterclass

Il concerto della Banda Mibelli di Olbia.

Domenica 9 marzo, alle ore 19, presso la Sala Concerti del MusMat di Olbia, in via Roma, si terrà il Concerto dei Docenti, un evento musicale di alto livello che vedrà protagonisti il maestro Simone Di Tullio e il maestro Roberto Di Marzo, accompagnati al pianoforte dal M° Michele Ragone. Un’occasione imperdibile per gli appassionati di musica e per i partecipanti alla Masterclass di Timpani e Percussioni.

La masterclass, che si terrà l’8 e il 9 marzo 2025 nella Sala della Banda del MusMat, è organizzata dalla Banda Musicale “F. Mibelli” di Olbia. I corsi saranno tenuti dai maestri Simone Di Tullio, timpanista della Nurnberger Symphoniker, e Roberto Di Marzo, docente di strumenti a percussione presso il Conservatorio “L. Canepa” di Sassari e percussionista aggiunto presso l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai.

La Masterclass di Timpani e Percussioni è parte del più ampio progetto “Le Masterclass della Banda Musicale Felicino Mibelli di Olbia”, un ciclo di quattro masterclass che si terranno tra febbraio e maggio 2025. Il programma è rivolto a strumentisti di fiato e percussioni di ogni età e livello, offrendo una preziosa opportunità di studio, crescita musicale e scambio tra le compagini bandistiche regionali e gli studenti delle scuole musicali di tutta la Sardegna. Per ulteriori informazioni sui concerti e sulle masterclass, è possibile contattare il direttore artistico Emiliano De Marco al numero 3393422503.

