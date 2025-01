La masterclass della banda Mibelli di Olbia.

Un ciclo di masterclass dedicate agli strumenti a fiato e alle percussioni sarà organizzato dalla banda musicale “Felicino Mibelli” di Olbia nel periodo compreso tra febbraio e maggio 2025. L’iniziativa, inserita nel progetto artistico-musicale denominato “Le Masterclass della Banda Musicale Felicino Mibelli di Olbia”, prevede incontri mensili che si terranno nei locali MusMat di via Roma, sede della Banda, sempre nel fine settimana. Ogni appuntamento si concluderà con un recital-concerto tenuto dai docenti coinvolti.

Il primo evento è in programma per sabato 15 e domenica 16 febbraio e sarà dedicato agli Ottoni. A condurre la sessione saranno il maestro Fratangelo Federico, trombettista dell’Orchestra Sinfonica Molisana, e il maestro Cerbarano Giuliano, primo euphonium della Banda dell’Esercito Italiano ed euphonium solista dell’Italian Brass Band. Per ulteriori dettagli e iscrizioni, è possibile contattare il direttore artistico, maestro Emiliano De Marco al 339/3422503.

