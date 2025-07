La città di Olbia dice addio a una giovane mamma

Addio a Barbara Rinaldi.

Questa mattina, 18 luglio, alle 10, la città di Olbia ha dato l’ultimo saluto a una mamma di soli 52 anni. La scomparsa di Barbara Rinaldi, questo il nome della donna, improvvisamente scomparsa, pochi giorni fa, ha sconvolto tutta la comunità. Il suo funerale si è svolto nella chiesa di Sant’Ignazio da Laconi, a Olbia.

La 52enne lascia due bambini ed è ricordata da tutti come una mamma esemplare. Una notizia, quella della sua scomparsa, che ha lasciato un grande dispiacere nel cuore di tutti quelli che hanno incontrato il sorriso di Barbara. Sono tanti in città quelli che hanno dato l’ultimo saluto alla 52enne che “ha dato senza chiedere, ha curato senza far rumore”. Un altro addio doloroso quello che la città e la Gallura deve dare a una donna così giovane, dopo il dolore dei diversi lutti nel territorio.

