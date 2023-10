Inaugurazione dei nuovi spazi di Formatica.

Nuovi spazi a Olbia studiati per ospitare i corsi IeFP, ovvero i percorsi triennali finanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna per giovani under 17, finalizzati all’assolvimento dell’obbligo scolastico e all’inserimento nel mondo del lavoro. Gli spazi per le attività formative sono stati inaugurati lo scorso venerdì, 29 settembre e si trovano nei locali al primo piano di viale Basa 5.

L’inaugurazione è stata un’importante occasione per ritrovare tutti i partner, collaboratori, docenti e aziende che da tempo collaborano con l’agenzia formativa, e ha visto inoltre la partecipazione del vicesindaco del comune di Olbia, con delega all’Istruzione Pubblica, Cultura e Beni culturali, Sabrina Serra e della Direttrice di CNA Gallura Dott.ssa Marina Deledda. A gestire i nuovi spazi è Formatica Scarl, agenzia formativa accreditata dalla RAS, attiva dal 1998 in Toscana, con sede a Pisa, e presente da ormai più di dieci anni anche nel territorio sardo.

Formatica ha fatto un ulteriore passo in avanti, consolidandosi come uno dei maggiori centri di attività di formazione sul territorio olbiese, attivando una propria sede operativa: si tratta della quarta in totale dopo quelle che aveva già aperto in Toscana nelle città di Prato, Livorno e Firenze, oltre al polo scolastico IeFP nella città di Pescia (Pistoia) in partnership con un’altra agenzia formativa. Una nuova sede sarà aperta nei prossimi mesi anche a Cagliari.

Formatica in Sardegna è capofila di 15 corsi IeFP triennali in attivo nelle città di Olbia, Nuoro, Tortolì, Oristano e Cagliari, di cui quattro in fase di avvio nell’attuale anno scolastico, afferenti ai settori dell’estetica, acconciatura e servizi turistici, oltre ai 5 già conclusi, di cui due proprio nel comune di Olbia, il primo dedicato alla formazione di nuovi chef e il secondo dedicato ai servizi di sala. In qualità di capofila, in Sardegna ha gestito fino a oggi oltre 50 percorsi dedicati alla formazione di giovani adulti, disoccupati e occupati. Sono poi prossimi alla partenza due corsi IFTS nel capoluogo sardo, in partenariato con l’Università di Cagliari, per game developer e sviluppo di applicazioni informatiche. Ad oggi sono invece state presentate le nuove offerte formative: due quarte annualità IeFP per acconciatore nelle città di Olbia e di Oristano, ed un importante catalogo dedicato alla certificazione di profili di qualificazione nelle aree territoriali di Olbia, Cagliari, Carbonia e Oristano.

“L’innovazione, la tecnologia, la nascita di nuove competenze e modalità lavorative e di apprendimento rappresentano da sempre le linee guida e gli strumenti di cui Formatica si serve per portare avanti la propria mission aziendale: formare, qualificare e fornire competenze. – spiega Andrea Zavanella, amministratore delegato di Formatica – La nostra realtà oggi è attiva in molteplici ambiti della formazione, da quella dedicata ai giovani under 18 per l’ottemperamento dell’obbligo scolastico, agli adulti in cerca di una riqualificazione professionale, disoccupati e professionisti, fino alle imprese che vogliano potenziare le proprie competenze. L’apertura della nuova sede operativa di Olbia era ormai una necessità, visti i numeri di corsi attivi e in procinto di attivazione sul territorio”.

”L’apertura della sede rappresenta la volontà della nostra agenzia di essere ancora più presente sul territorio e di essere un punto di riferimento per tutti coloro che intendono formarsi e riqualificarsi – aggiunge – grazie al grande contributo del team di collaboratori e professionisti fidelizzati che condividono la nostra mission. Un ringraziamento sentito e doveroso va al vicesindaco Serra per essere intervenuta alla conferenza stampa organizzata in tarda mattinata, occasione in cui la stessa Serra ha potuto visitare gli ambienti della nuova sede e approfondire la conoscenza delle nostre attività formative rilevandone l’importanza per la crescita professionale della propria comunità.” Tra le novità presentate nell’ultimo anno anche il lancio della Formatica Meta Academy, specializzata nella formazione professionale in ambito Web3 e metaverso.

