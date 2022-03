I problemi della frazione di Olbia.

Berchiddeddu è sempre più un paese fantasma. La frazione di Olbia continua a perdere servizi necessari e causare disagi ai residenti, che contano poco più di mille abitanti.

A sollevare la questione l’opposizione del Consiglio comunale, che ha presentato un’interpellanza alla maggioranza sui continui disservizi che continuano a colpire la frazione olbiese. Tante le problematiche annose. Si parte dai cantieri infiniti, dalla mancanza di uffici postale e comunale e quella del medico di base che in paese non c’è più e che costringe la popolazione a dover rivolgersi a Olbia.

Il sindaco Settimo Nizzi ha assicurato che l’amministrazione comunale si sta impegnando per risolvere le gravi carenze della frazione, ma non mancano alcune questioni che limitano il potere dell’ente. Una di queste è la chiusura dell’ufficio postale. “Nessun dipendente delle Poste voleva lavorare a Berchiddeddu – dichiara -, tutti hanno paura di essere rapinati. Queste le motivazioni ufficiali dell’azienda”.

L’altra questione è quella del medico di base. “Sarei andato anche io ma non riesco – prosegue -. Quando un medico va in pensione, tutti i posti vacanti vengono messi a concorso alla fine dell’anno. Purtroppo dottor Porcu è andato a fine gennaio quindi bisogna aspettare quel periodo prima di ricoprire quel posto. Ats ha chiesto la disponibilità per chi vuole andare a Berchiddeddu”.

Il primo cittadino ha fatto sapere che si sta lavorando per istituire la polizia locale nella frazione. “Stiamo lavorando per questo -afferma -. La speranza che tutto sia fatto nel breve tempo possibile”. Nizzi è intervenuto anche per quanto riguarda l’assenza di uffici comunali. “Tutti vorrebbero la presenza di un addetto dell’ente nelle frazioni – aggiunge -. Con la carenza di personale non riusciamo a mettere una persona. Purtroppo dobbiamo scontrarci anche con le norme sulle assunzioni”.