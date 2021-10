Lo show del candidato Nizzi.

Durante il suo comizio, il candidato sindaco Settimo Nizzi viene messo in collegamento telefonico con Silvio Berlusconi. L’ex premier ha chiamato il primo cittadino per auguragli di vincere le elezioni.

Lo show del Cavaliere in viva voce sulla piazza San Simplicio. “Credo che i tuoi concittadini abbiano chiaro quello che tu hai fatto per la tua città, una città che tu ami con tutto il cuore – dichiara – Ecco, l’ultima volta che sono stato a Olbia sono rimasto impressionato per la bellezza del lungomare ma anche dalle aree verdi che ho trovato curate in maniera esemplare. Mi hai fatto vedere il progetto del canale scolmatore e mi hai detto della necessità di realizzarlo ben presto visto che i soldi ci sono e che i 60 milioni che mancano quelli che arriveranno dal Piano Nazionale di Resilienza. Ho apprezzato anche i tuoi progetti per realizzare nuove strutture alberghiere e quello per migliorare i trasporti. Penso che a Olbia non possa esserci un sindaco migliore e più capace di te”.

“Ho fatto una chiamata con un capo del Partito Democratico, è una cosa incredibile come ancora negano il passato del comunismo – prosegue -, la realtà e che tutti i regimi comunisti hanno commesso omicidi di massa, genocidi deportazioni. hanno causato nel corso del secolo scorso perdite di vite umane e di libertà di una portata inaudita ma per loro, i dem di casa nostra, sono cose digeribili”.