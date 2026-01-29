Blackout continui a Isticcadeddu: “Anche due ore senza corrente”

Disagi nel quartiere Isticcadeddu, a Olbia, per la corrente.

A Isticcadeddu, quartiere di Olbia, i residenti hanno denunciato continui black out della corrente. Gli abitanti hanno raccontato che “ogni volta che c’è vento o c’è maltempo manca la corrente”. L’ultimo black out è avvenuto la mattina di ieri, 29 gennaio. “L’altra sera è saltata addirittura 8 volte e siamo stati due ore senza luce”, spiega una degli abitanti del rione.

I residenti hanno raccontato che questa situazione sta alimentando disagi nel quartiere di Isticcadeddu per centinaia di famiglie. “Abbiamo chiamato l’Enel ma hanno detto che si tratta di sbalzi momentanei, senza dare altre risposte”. Intanto, come detto, alcuni residenti hanno riferito di essere rimasti anche diverse ore senza corrente.

