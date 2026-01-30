Spopolamento a Calangianus, culle vuote nel cuore della Gallura

Calangianus lotta contro lo spopolamento

L’emorragia dei residenti non si ferma: Calangianus lotta per la sopravvivenza contro lo spopolamento, nell’attesa di Monte Pino.

I numeri descrivono una realtà spietata: Calangianus si rimpicciolisce. Non si tratta solo di trasferimenti verso altri lidi, ma di un profondo calo demografico alimentato da un saldo naturale sempre più preoccupante. Con le nascite ridotte ai minimi termini, il cuore della Gallura rischia di fermarsi, vittima di un invecchiamento che sembra inarrestabile.

Il fenomeno dello spopolamento a Calangianus ha radici profonde e conseguenze dirette che colpiscono ogni angolo del vivere comune: la diminuzione dei nuovi nati è il segnale più allarmante. Senza un ricambio generazionale, il paese perde la sua energia vitale e le scuole diventano cattedrali nel deserto. Un comune che perde abitanti è un comune che perde peso politico e risorse. Il rischio concreto è il taglio dei servizi essenziali, dalla sanità ai trasporti, che finisce per penalizzare soprattutto la fascia di popolazione più anziani. Con meno giovani e meno famiglie, si spegne la vivacità culturale e associativa che ha sempre contraddistinto il centro gallurese.

In questo contesto di fragilità demografica, la chiusura decennale della strada di Monte Pino ha agito come una barriera invisibile ma insormontabile. La difficoltà nei collegamenti non ha solo complicato i commerci, ma ha scoraggiato le giovani coppie dal restare o dallo stabilirsi a Calangianus. L’isolamento ha reso meno sostenibile l’idea di mettere su famiglia in un territorio percepito come distante dai principali poli occupazionali e di servizio della costa.

La riapertura di Monte Pino è dunque attesa come una boccata d’ossigeno necessaria per invertire la tendenza. L’amministrazione comunale confida che il ripristino della viabilità possa rendere Calangianus nuovamente attrattiva, offrendo un’alternativa residenziale valida a chi cerca qualità della vita senza rinunciare alla mobilità.

La scommessa è chiara: rompere l’isolamento per scongiurare il deserto sociale e ridare speranza a un territorio che non vuole rassegnarsi al silenzio delle culle vuote.

