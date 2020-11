Pagate bollette e affitti a bisognosi di Olbia

Le famiglie bisognose a Olbia sono in aumento sopratutto in tempi di crisi legata al coronavirus. Così la Caritas diocesana e l’Assessorato dei servizi sociali del Comune di Olbia hanno disposto delle somme per poter permettere a molte famiglie di Olbia di pagarsi le bollette e gli affitti.

Gli ultimi pagamenti effettuati ammontano a 67.000 euro di bollette e affitti su un totale di 150.000 euro di fondi disposti per le famiglie indigenti dall’inizio della pandemia. “A Olbia ci sono stati 30mila assunzioni in meno – ha ricordato il parroco di San Simplicio don Antonio -. Queste famiglie hanno anche affitti da pagare, è una situazione difficile”.

