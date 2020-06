Il bonus degli 800 euro a Olbia.

Sono tante le famiglie di Olbia che ancora aspettano il contributo integrativo di 800 euro della Regione Sardegna. Un aiuto economico stanziato per venire incontro a chi si è trovato in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus ma che, ancora, una parte dei richiedenti non ha visto.

Colpa dei fondi, che sono stati erogati da Cagliari e che sono finiti troppo in fretta rispetto al numero delle domande presentate. Erano stati in tantissimi a recarsi negli uffici del Comune in zona industriale nelle scorse settimane per richiedere il bonus regionale.

Un incentivo previsto dalla giunta Solinas per aiutare chi si era trovato senza lavoro proprio nel pieno dell’emergenza coronavirus. Il Comune ha presentato l’istruttoria per le domande, ma i fondi che le sono stati messi a disposizione da Cagliari sono risultati inferiori alle necessità. Da qui i ritardi, in attesa che la Regione rimpingui le casse.

