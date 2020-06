Le criticità del fine settimana.

Il Comune di Tempio aveva nella scorsa settimana consentito l’intrattenimento musicale all’esterno dei bar e dei locali della città, sempre nel rispetto della normativa anti contagio. Ma nello scorso fine settimana sono giunte al vice sindaco Gianni Addis “segnalazioni di una serie di criticità sia da parte delle forze dell’ordine sia da parte degli stessi esercenti che hanno dovuto far fronte ad assembramenti di fronte ai loro esercizi”.

In effetti proprio sabato notte molte vie del centro erano particolarmente affollate, con disinvolta disattenzione alle norme vigenti su uso di mascherine e distanziamento sociale.

Nasce da queste criticità l’incontro avvenuto lunedì tra il vice sindaco e gli esercenti e i gestori dei bar del centro e a seguito del quale è stata pubblicata un’ulteriore ordinanza riguardo i comportamenti da tenere per il rispetto le norme previste. Le nuove indicazioni, più stringenti delle precedenti, prevedono il divieto di stazionamento di fronte ai locali e riservano la somministrazione alle sole persone sedute ai tavolini di pertinenza.

Proprio per questo motivo il vice sindaco Gianni Addis invita tutta la cittadinanza e in particolare ai giovani a “non trascurare un aspetto così importante della propria e altrui vita come quello della salute”.

(Visited 252 times, 256 visits today)