Le buche nel quartiere di Olbia.

Buche perenni nel quartiere di Olbia Pittulongu. E vie che diventano di serie “z”, mentre alcune vengono sistemate o meglio rattoppate. Tra quelle che hanno il manto stradale molto compromesso c’è via Giuanne Secche. Lo denunciano i residenti della via, costretti a fare slalom per evitare quelle buche pericolose.

Nelle ultime strade di Pittulongu, infatti, molte sono impraticabili specie quelle “nascoste”. “Mentre alcune strade più percorribili, come via Donnigheddu, – si lamentano i residenti – ma vengono lo stesso sistemate, altre vengono lasciate in pessime condizioni”.

