Borse di studio e buono libri, domande aperte a Tempio Pausania

Le domande per le borse di studio a Tempio Pausania.

A Tempio Pausania sono aperti i termini per la presentazione delle domande relative agli interventi di sostegno al diritto allo studio, secondo quanto stabilito dalla Determinazione Dirigenziale numero 569 del 22 aprile. Le misure rientrano nelle politiche regionali e nazionali finalizzate a supportare le famiglie nelle spese scolastiche e a garantire l’accesso all’istruzione.

Nel dettaglio, il provvedimento riguarda la Borsa di Studio Regionale per l’anno scolastico 2025/2026, prevista nell’ambito della normativa regionale di riferimento e delle successive deliberazioni della Giunta, destinata agli studenti frequentanti le scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado. Accanto a questa misura è previsto anche il Buono Libri per l’anno scolastico 2026/2027, disciplinato dalla normativa nazionale e regionale, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e finalizzato all’acquisto dei soli libri di testo, con esclusione di dizionari, atlanti e altro materiale didattico accessorio.

L’amministrazione comunale ha reso noto che le istanze dovranno essere presentate entro e non oltre il 24 giugno 2026, termine fissato per consentire la successiva istruttoria delle domande e la definizione delle graduatorie degli aventi diritto. La procedura si inserisce nel quadro degli interventi annuali dedicati al sostegno del percorso scolastico degli studenti, con particolare attenzione alle famiglie che si trovano in condizioni economiche più fragili.

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