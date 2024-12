Una rotatoria all’ingresso del nuovo Burger King a Olbia

Sono in corso i lavori sulla strada dove aprirà il Burger King a Olbia.

Manca poco all’apertura del Burger King, ma per accedere al parcheggio ci vuole una rotatoria. In Viale Aldo Moro, poco prima di zona Basa, si aggiunge dunque una nuova rotatoria alle due già presenti nella viabilità locale.

Sarà più piccola rispetto alle altre due rotatorie, l’ultima costruita per far convogliare il traffico verso via Nicosia e via Mosca, all’altezza del nuovo polo commerciale. Con l’apertura del nuovo Burger King e la nuova rotonda tutta la zona assume un altro aspetto. E’ l’azienda a finanziare e realizzare l’infrastruttura necessaria ad accedere e uscire dal parcheggio. L’apertura del nuovo punto vendita è prevista nelle prossime settimane e i lavori sono previsti dal 13 al 18 dicembre, come dice un’ordinanza del 12 dicembre.

La Giunta comunale di Olbia nei giorni scorsi ha approvato all’unanimità la proposta presentata dalla MASPA S.r.l. per la realizzazione di opere infrastrutturali sul Viale Aldo Moro, finalizzate all’apertura del ristorante.

Tra gli interventi principali, che saranno realizzati interamente a spese della società proponente, è prevista l’installazione di due attraversamenti pedonali rialzati per migliorare la sicurezza dei pedoni e la realizzazione di una mini-rotatoria in prossimità di Via Tunisi per agevolare i flussi veicolari.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui