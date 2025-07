Proteste per il caldo al commissariato di Olbia: “Subito interventi”

Proteste per il caldo al commissariato di Olbia

Un grido d’allarme si leva per il caldo dal commissariato di polizia di Olbia, dove agenti e personale amministrativo sono costretti a lavorare in condizioni definite “inaccettabili”. a causa dei condizionatori rotti. Con l’arrivo dell’estate e le temperature che si fanno sempre più roventi, gli uffici si trasformano in veri e propri forni, rendendo insostenibile lo svolgimento delle attività quotidiane.

La denuncia del Coisp

La denuncia arriva dal sindacato di polizia Coisp, che ha sollevato la questione evidenziando le gravi ripercussioni sulla salute e sull’efficienza operativa del personale. “Le temperature all’interno del Commissariato sono intollerabili,” ha dichiarato un rappresentante del Coisp, sottolineando come la situazione comprometta seriamente il benessere degli agenti e la loro capacità di svolgere un servizio essenziale per la comunità. “Chiediamo interventi immediati per ripristinare la funzionalità degli impianti e garantire un ambiente di lavoro dignitoso.”

La problematica non riguarda solo il disagio fisico. Operare in ambienti surriscaldati può portare a cali di concentrazione, stanchezza e, a lungo andare, problemi di salute. Questo si traduce inevitabilmente in un potenziale abbassamento della qualità del servizio offerto ai cittadini, in un momento in cui la sicurezza e l’efficienza delle forze dell’ordine sono più che mai cruciali, soprattutto in una località turistica come Olbia che vede un incremento demografico e di attività durante i mesi estivi.

La situazione è stata segnalata alle autorità competenti, ma finora non sono stati presi provvedimenti risolutivi. Il Coisp ha ribadito la necessità di un intervento urgente, affinché il personale del Commissariato di Olbia possa operare nelle condizioni che merita, assicurando la piena operatività e la tutela della salute di chi ogni giorno è in prima linea per la sicurezza dei cittadini.

La speranza è che l’appello del sindacato non cada nel vuoto e che si possa trovare una soluzione rapida a un problema che, pur sembrando banale, incide profondamente sulla quotidianità e sulla professionalità di chi veste l’uniforme.

