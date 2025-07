All’Artistico di Olbia più che raddoppiati i 100 alla maturità

Il Liceo Artistico Fabrizio De André di Olbia si conferma anche quest’anno una fucina di giovani creativi: ottimi risultati alla maturità. Giovani capaci non solo di esprimersi con pennelli e idee, ma anche di raggiungere l’eccellenza scolastica. I risultati della maturità 2025 parlano chiaro: 8 diplomati hanno ottenuto il massimo dei voti – 100/100 – un dato in netta crescita rispetto ai 3 centisti del 2024, che rappresentavano circa il 7% degli ammessi.

A distinguersi con il massimo punteggio sono stati: Alessia Apeddu, Camilla Aresu, Gloria Demontis, Lara Burrai, Oscar Lecca, Alexandru Costel Luca, Miriam Castellano e Elena Coloru, le ultime due non giovanissime, a testimonianza che la formazione artistica è una strada percorribile a qualsiasi età.

Nessuna lode, ma tutti hanno portato a termine l’anno con impegno e maturità.

Il Liceo Artistico di Olbia, attivo dal 2000 e intitolato all’indimenticabile Fabrizio De André, offre un ambiente formativo dove tecnica e espressione si fondono. E i risultati della maturità 2025 lo dimostrano: la percentuale di diplomati con lode sfiora il 12,5% (8 su 64), quasi il doppio rispetto all’anno precedente.

Oltre ai dati, resta la sostanza: storie di studio, sacrificio e passione. Come quelle di chi ha deciso di diplomarsi dopo i 40 o i 60 anni, dimostrando che l’arte, come la voglia di apprendere, non ha età.

Congratulazioni a tutti i diplomati, ai docenti e al personale scolastico che hanno accompagnato questi giovani (e meno giovani) nel loro cammino creativo.

