Le elezioni al Rotary di Olbia.

Si è celebrata sabato 10 luglio scorso, presso il Beach Restaurant dell’Hotel Pelican a Pittulongu, la tradizionale cerimonia rotariana del passaggio della campana, con la consegna del collare presidenziale da parte del presidente uscente Sonia Zarra a Mario Garau. Si è quindi inaugurato il nuovo anno rotariano per il club della città di Olbia.

Durante la cerimonia i soci hanno ringraziato il presidente uscente e il suo team per il lavoro svolto, in un anno contrassegnato da grandi difficoltà derivanti dall’emergenza Covid in cui sono comunque state realizzate importanti iniziative a beneficio del territorio e della comunità locale.

Il nuovo direttivo.

Il presidente entrante, dopo aver presentato la squadra che comporrà il direttivo, ha illustrato ai soci e agli ospiti presenti il Piano di attività relativo all’anno rotariano corrente, il quale si articola in progetti e iniziative prevalentemente orientati al supporto della comunità locale nell’ambito delle aree d’intervento di carattere sociale, ambientale ed economico in cui agisce il Rotary su scala globale.

Il nuovo consiglio direttivo di Club per l’anno 2021-2022 è così composto: Mario Garau (presidente), Sonia Zarra (past president), Silvio Pippibello (vice presidente), Maria Grazia Achena, (segretario), Domenico Bacciu (tesoriere), Cristina Manunza (prefetto). Consiglieri: Gregorio Raspitzu, Tore Soro, Antonio Barabino, Paolo Manca, Pasquale Ambrosio, Massimo Putzu, Flavio Manunza, Peppino Mela e Carlo Carteri.

Il Rotary.

Il Rotary è composto da una rete globale di volontari, dediti a risolvere i problemi umanitari più pressanti. Il Rotary connette 1,2 milioni di soci in oltre 34mila Rotary club, in più di 200 Paesi e aree geografiche. Attraverso il loro impegno, i Rotariani migliorano la vita a livello locale e internazionale, con attività volte ad aiutare le famiglie bisognose e l’impegno a liberare il mondo dalla polio.

