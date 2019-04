Anche il Comune di Olbia contro la plastica.

Il Comune di Olbia studia una nuova modalità per la raccolta rifiuti, in riferimento soprattutto alla plastica. Infatti, il sindaco Nizzi insieme all’ufficio ambiente e alla DeVizia di Olbia vorrebbero apportare delle modifiche all’attuale raccolta rifiuti.

Potrebbe non esser più utilizzato il mastello della plastica e al suo posto potrebbero esser utilizzate buste grandi e biodegradabili. Una battaglia importante per la salute dell’ambiente che ci circonda e, in particolare, del mare, che, ogni anno, dopo le mareggiate, riversa in spiaggia migliaia di residui in plastica.

Inoltre, si potrebbero ripristinare le isole ecologiche. Questo per favorire una raccolta rifiuti più ordinata e controllata, soprattutto nei periodi in cui sono presenti i turisti. In più, il vetro, lattine e metallo non andranno insieme come ora ma verranno inseriti dei nuovi mastelli appositi. Ora si attende la data e le novità dell’inizio dei cambiamenti della nuova raccolta.



(Visited 1.665 times, 1.665 visits today)