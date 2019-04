Oro per i fratelli Mei.

L’Atletica Olbia protagonista al Campionato Regionale di Corsa su Pista, che si è svolto a Sassari sabato 27 aprile.

Medaglia d’oro per i fratelli Mei. Francesco nella categoria Allievi e Salvatore nella categoria Assoluta .

Per Francesco è stata una conferma il titolo dei 30’ di corsa, l’atleta ha corso 8747 mt in 30’.

Ma il capolavoro lo ha fatto il più grande dei fratelli, Salvatore che con una gara tutta in attacco si è aggiudicato il titolo regionale assoluto dei mt10000. Un autentico capolavoro tattico-tecnico, con una prestazione cronometrica importante.

Altri due atleti dell’Atletica Olbia hanno realizzato il risultato minimo per poter partecipare ai campionati italiani junior e promesse che si svolgeranno il 7, 8, 9 giugno a Rieti. Si tratta di Salvatore Mei, mt 10000 in 31’57 e di Oliver Comoli mt 400 in 50″04.

Nel frattempo, il 1° maggio proprio nella pista di casa a Olbia si svolgerà il 6° meeting di atletica leggera Trofeo Bruno Derosas.

