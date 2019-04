Mari molto mossi.

Il forte vento di maestrale si sta facendo sentire a Olbia e in tutta la costa della Gallura. Ha raggiunto i 45 km/h e il mare della costa è molto mosso. In serata dovrebbe diminuire la sua intensità, per poi calare nella giornata di domani.

Nessuna allerta meteo presente. Al momento non si registrano particolari danni causati dal forte maestrale.

