Il nuovo stradario a Olbia.

Con il cambio della viabilità e la nascita di nuove strade, Olbia aggiorna la toponomastica.

Le rotonde e le strade prenderanno i nomi dei personaggi illustri del tempo e avvenimenti storici. La rotonda di Multa Maria sarà intitolata a Yves Jasques Costeau, mentre la rotonda di San Nicola prenderà la commemorazione del bombardamento su Olbia del 14 maggio 1943. Anche altre rotonde saranno aggiunte alla toponomastica cittadina: Rotonda Laos in Località Zona Industriale a Cala Saccaia

Sarà data un’attenzione ai personaggi locali. A Gesuino Rassu, sarà dedicata quella del quartiere Ospedale. Il Piazzale a Sa Minda Noa sarà dedicato a Fra Lorenzo da Sardara.

Alcune strade e piazzali senza nome in zona Mater Olbia saranno dedicate a medici che hanno fatto la storia dell’Italia. A Via Rita Levi Montalcini, Salvatore Luria, Daniel Bovet, Renato Dulbecco,

Anche a le nuove strade di Santa Mariedda avranno un nome. Dove sono sorte le rotonde si aggiungeranno in toponomastica via dell’Ofiuco, via della Vergine, via dei Cestai, via Bambini di Beslan e via del Toro. Modifiche anche a Porto Rotondo/Rudalza con l’introduzione delle vie Maria Luisa Boldrocchi, via Rocco De Salvo, via Pastori, via Marinella.

(Visited 97 times, 126 visits today)