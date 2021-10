La protezione civile in piazza a Olbia.

Il volontariato di protezione civile, le istituzioni e il mondo della ricerca scientifica si impegnano insieme, anche a Olbia, per comunicare sui rischi naturali che interessano il nostro Paese.

I punti informativi.

Il 24 ottobre volontari e volontarie di protezione civile allestiranno punti informativi “Io non rischio” nelle principali piazze italiane, per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i propri concittadini sul rischio sismico, sul rischio alluvione e sul maremoto.

L’incontro a Olbia.

Il cuore dell’iniziativa è il momento dell’incontro in piazza tra i volontari formati e la cittadinanza che avverrà in piazza Elena di Gallura tra le 10:30 e le 18 circa, le associazioni presenti in piazza saranno l’associazione di volontariato Capo Ceraso e i volontari della Croce Rossa che quest’anno collaborano insieme per portate utili indicazioni alla popolazione sulle migliori pratiche da adottare in caso di alluvione.

Il materiale informativo.

Sul sito ufficiale della campagna, www.iononrischio.it, è possibile consultare i materiali informativi su cosa sapere e cosa fare prima, durante e dopo un terremoto, un maremoto o un’alluvione.