Cani randagi nella zona industriale di Olbia.

La zona industriale di Olbia è ancora in balìa del fenomeno del randagismo. Sono almeno una decina i cani che corrono e abbaiano dietro le auto in corsa.

La presenza del gruppo dei randagi di grossa taglia si fa viva sopratutto la sera, causando anche un grosso pericolo di incidenti per gli automobilisti. Il rischio è aggravato anche dalle condizioni di scarsa visibilità delle strade. Un allarme che getta anche la luce su un triste fenomeno, ovvero quello dell’abbandono degli animali domestici.

Alcuni automobilisti hanno filmato diverse scene, che riguardano un branco di animali impauriti che hanno cominciato a rincorrerli, nella strada che va verso un noto negozio di ferramenta. “Erano circa le 23 e ce ne sono tantissimi – hanno detto i passanti -. Abbiamo chiamato l’Ages e i vigili, ma i cani sono ancora lì e sono pericolosi sopratutto per chi passa in bici e in moto”.

