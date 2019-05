Appuntamento per sabato 4 maggio.

Le puntate del ” Diamo voce al cantabimbo ” hanno reso protagonisti tutti i bambini presenti, sia gli alunni delle diverse classi della Scuola Media Ettore Pais di Olbia che i solisti. L’ultima puntata aveva visto impegnati i piccoli della 1 M e della 1 P della Ettore Pais, bravissimi. Tutti hanno suonato dal vivo e cantato senza curarsi di microfoni e genitori.

Il prossimo 4 maggio il Cantabimbo andrà in scena in Piazza Regina Margherita a Olbia, e sarà un Cantabimbo in fiore. In questa occasione saranno impegnati i bambini della scuola media Ettore Pais, dell’Istituto San Vincenzo e della scuola primaria di Abbiadori ( Porto Cervo ). A dirigere il super coro sarà il Maestro Giovanni Budroni, patron del Cantabimbo. Diamo voce al Cantabimbo tornerà su Radio Internazionale Costa Smeralda a metà maggio per il gran finale.

Radio Internazionale Costa Smeralda che da cinque anni segue costantemente il Cantabimbo, proponendone i passaggi salineti in diretta alla radio, ringrazia il maestro Giovanni Budroni per “averci creduto”, per avere permesso allo staff di vivere un’esperienza professionale e umana indimenticabile e per avere regalato ai bambini, alle famiglie e alla scuola media Ettore Pais, un ricordo che rimarrà indelebile.

