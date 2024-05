Caos in Zona Bandinu per una violenta lite tra padre e figlio

Paura ieri sera in Zona Bandinu per una lite in famiglia

C’è chi ha temuto il peggio ieri sera in Zona Bandinu, ma si è trattato di una lite tra padre e figlio. Ambulanze, polizia, carabinieri, sangue e un uomo armato di piccone avevano creato scompiglio tra i residenti. In realtà non si è trattato di una lite tra vicini di casa, ma di un acceso diverbio tra padre e figlio.

L’immagine di un uomo col volto insanguinato e un piccone in mano aveva fatto temere il peggio ad alcuni testimoni. In strada c’erano anche due ambulanze e la situazione sembrava fosse degenerata. A freddo la situazione viene ridimensionata perché nella lite in famiglia non ci sarebbero state ferite degne di nota, ma solo un malore per il genitore.

