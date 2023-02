Sicurezza al porto di Olbia: un defibrillatore per la Capitaneria

Un defibrillatore alla capitaneria di Olbia.

Questa mattina alla Capitaneria di Porto di Olbia è stato installato un nuovo defibrillatore semiautomatico (postazione Dae), donato da Simone Morelli, Ceo della North Sardinia Sail. L’apparecchio si trova all’ingresso della sede centrale ed è stato inaugurato questa mattina.

Si tratta del primo presidio di emergenza attivo 24 ore all’interno del porto di Olbia. I militari della Capitaneria è abilitato all’utilizzo dell’apparecchio grazie alla collaborazione dell’Asl Sardegna e della Croce Rossa Italiana di Olbia, che hanno provveduto alla loro formazione. “L’idea è nata da una semplice chiacchierata con la promotrice Isotta Gattorna – ha detto Simone Morelli -, dove noi volevamo installare una postazione alla marina Cala dei sardi, però non avevamo le competenze per usarlo. Da qui è nato il connubio di prenderne uno e metterlo a disposizione a tutto l’anno qui nella Capitaneria 24 ore su 24 e in cambio con il personale della capitaneria, la formazione del nostro durante il periodo estivo”.

All’inaugurazione era presente il personale della guardia costiera, tutti i rappresentanti delle forze dell’ordine, la Croce Rossa italiana di Olbia, il vescovo della Diocesi di Tempio-Ampurias Sebastiano Saunguinetti, con la vicesindaca Sabrina Serra.

