La fine dei grandi eventi al Molo Brin di Olbia.

A Olbia, il Capodanno appena trascorso segna la fine di un’epoca per il Molo Brin, da oltre vent’anni punto di riferimento per gli eventi cittadini. I lavori per la realizzazione della marina dedicata ai mega yacht, che partiranno a breve, impongono al Comune di individuare nuove aree per ospitare le manifestazioni future.

Tra le opzioni considerate spicca il molo dell’Isola Bianca, gestito dalla Port Authority, che già nel 2019 accolse il Jova Beach Party. Qualunque sarà la scelta, l’amministrazione comunale conferma che le celebrazioni di fine anno continueranno a svolgersi nel cuore della città.

Intanto, il successo dell’ultimo evento al Molo Brin ha ricevuto apprezzamenti anche dal sindaco Settimo Nizzi, che ha elogiato la città per il suo aspetto pulito e ordinato il giorno successivo. Il primo cittadino ha sottolineato come Olbia si sia dimostrata all’altezza, esprimendo gratitudine verso tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di una serata di altissimo livello.

