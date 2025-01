Dal palco di Capodanno il sindaco Nizzi invita gli olbiesi a fare figli

Non solo musica e spettacolo al Molo Brin per il Capodanno di Olbia, ma anche l’appello a fare figli arrivato dal sindaco Settimo Nizzi. Tante risate grazie alle battute scambiate sul palco. A movimentare la serata, oltre ai concerti dei Pinguini Tattici Nucleari e dei Boomdabash, ci hanno pensato il sindaco Settimo Nizzi, l’assessore ai grandi eventi Marco Balata e Claudio Guerrini, conduttore di RDS, che non ha risparmiato ironia e leggerezza.

L’intervento di Nizzi

L’entrata in scena del sindaco è stata accolta da applausi e qualche sorriso: “La piazza mi sembra abbastanza capiente, siete ‘alcuni’”, ha detto Nizzi, strappando una risata al pubblico. “È venuto qualcuno!”, ha scherzato Guerrini, aggiungendo un tocco di complicità al momento. Nizzi ha proseguito ringraziando i presenti e sottolineando l’impegno dell’amministrazione per organizzare eventi di tale portata: “Grazie ancora di essere qui, fra un po’ beviamo qualcosa e poi ce ne andiamo”. Non è mancato l’elogio alla città da parte di Guerrini, che si è rivolto all’assessore Balata: “Devo dire che qui a Olbia si fanno solo grandi eventi! Complimenti per l’organizzazione, per la città, per la pulizia. Sono arrivato e ho pensato: ‘Qui mi sembra Copenaghen, è un posto meraviglioso!”. Il sindaco, con un sorriso soddisfatto, non si è lasciato sfuggire l’occasione per replicare: “Noi siamo più avanti!”. Guerrini, divertito, ha ribattuto: “Siete molto avanti!”.

Tra battute e discorsi ufficiali, Balata ha ringraziato il pubblico, la città e tutti coloro che hanno reso possibile l’evento: “Grazie ai Pinguini Tattici Nucleari, grazie ai Boomdabash, grazie Olbia, buon divertimento”. Ma il momento più scanzonato è arrivato con le domande di Guerrini al pubblico: “Chi è fidanzato qui? Chi è con il fidanzato o con la fidanzata?”. Nizzi ha colto l’assist per un consiglio diretto e spiritoso: “Fate figli, fate l’amore e fate figli, soltanto così riusciamo ad aumentare… E poi, con questo freddo, è un buon modo per riscaldarvi!”. Tra risate e applausi, Guerrini ha incalzato: “E chi è single invece?” Ancora Nizzi, pronto: “Cercatevi un ragazzo o una ragazza!”.

