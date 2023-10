Una capra sul terrazzo a Olbia, lo scatto diventa virale

La capra nell’abitazione a Olbia ha scatenato ilarità e polemiche.

Una capra affacciata al balcone di Olbia. La foto, di Lorella Pepe, è finita sulla pagina “I viaggi del degrado”, già nota per aver pubblicato lo scatto Hardzachena, e poi su “Eco di Barbagia”, diventando in poche ore virale. Il post ha generato ilarità, ma anche tante polemiche.

Il mistero svelato: “È finta!”

Tra i commenti chi minaccia di denunciare il proprietario, che tiene la capra in casa per maltrattamento nei confronti degli animali. Ma la capra è finta, anche se è perfettamente realistica. “Ho allevato una capretta in casa, giocava e usciva a passeggiare con i bambini, al terzo mese non era più gestibile, saltava da tutte le parti- commenta una donna -. Mi sembra strano che questa della foto non tenti il salto dal balcone”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui