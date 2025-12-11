Fuochi d’artificio e botti, i carabinieri di Olbia spiegano i pericoli ai ragazzi

Incontro per sensibilizzare sui rischi dei fuochi d’artificio a Olbia.

Un incontro con i carabinieri di Olbia per spiegare i rischi legati ai fuochi d’artificio e i botti. Si terrà sabato 13 e domenica 14 dicembre dalle 14 alle 20, presso il Centro Commerciale “Olbia Mare”. Qui gli artificieri dell’Arma mostreranno dal vivo il robot antisabotaggio e la tuta antiesplosivo, strumenti utilizzati nelle attività di bonifica.

Saranno esposti anche artifizi pirotecnici illegali, completamente inertizzati e sezionati per mostrarne la reale pericolosità. Durante le due giornate, le famiglie potranno dialogare con i militari e ricevere informazioni su: prodotti legali e certificati; rischi dei materiali artigianali e non conformi; gravi conseguenze fisiche causate da un uso improprio.



L’iniziativa, resa possibile grazie alla collaborazione con la società di gestione del centro commerciale Olbia Mare, ha un forte valore educativo e sociale, con particolare attenzione ai più giovani.

Carabinieri di Olbia – Vicini ai cittadini, per un Natale sicuro. In vista delle festività natalizie, quando aumenta il rischio di incidenti dovuti all’uso improprio di fuochi d’artificio, il Reparto Territoriale Carabinieri di Olbia promuove un’iniziativa di sensibilizzazione aperta alla cittadinanza e alle scuole del territorio.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui