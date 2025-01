La Cozza mascherata al Carnevale olbiese.

La “Cozza Mascherata” sarà la protagonista del Carnevale olbiese, un evento attesissimo che prenderà il via a febbraio. Gli Amici del Carnevale Olbiese, organizzatori della manifestazione, hanno annunciato sui social la creazione della loro prima mascotte, nata da un’idea di Matteo Micozzi e realizzata dalla stilista Giovanna Campisi.

Il costume, attualmente in lavorazione nella sartoria dell’artista, incarnerà lo spirito festoso e vivace della tradizione locale, aggiungendo un tocco di originalità alla sfilata. Gli organizzatori hanno espresso grande entusiasmo per il progetto, sottolineando l’impegno e la creatività messi in campo per rendere la mascotte un’icona dell’evento.

Nel frattempo, i gruppi cittadini sono già all’opera per la costruzione dei carri allegorici che sfileranno lungo le strade di Olbia nei giorni della festa. Il Carnevale sarà arricchito da numerosi eventi collaterali, con appuntamenti che animeranno la città da giovedì fino al martedì grasso. Gli organizzatori renderanno noto il programma ufficiale nelle prossime settimane, mentre cresce l’attesa per il debutto della Cozza Mascherata nelle strade della città.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui