La bolletta arrivata a una pizzeria di Olbia.

Il caro energia colpisce anche Olbia. A ricevere la mazzata è il titolare di una pizzeria, che si è visto raddoppiare l’importo nell’ultima bolletta.

Mario Desortes, questo il nome del proprietario della pizzeria Mariolino Catrucca si è sfogato sui social, pubblicando le foto che mostrano gli aumenti, ovvero da 733 euro dello scorso anno a 1.511 euro. L’imprenditore ha dovuto rinunciare già a due dipendenti a causa dei rincari e dimezzare i giorni di lavoro per riuscire ad arginare i costi. “Qualcosa non mi torna – si lamenta -. Accetto consigli, perché non so più come fare. Non voglio licenziare, non voglio chiudere, ma non so come riuscirò ad andare avanti”.

Desortes dichiara di riuscire a coprire solo i costi di gestione. La bolletta è raddoppiata, nonostante i minori giorni di apertura del locale. “Lo scorso anno ho tenuto aperto 30 giorni e ho fatto 60 servizi – prosegue -. A gennaio 2022 ho fatto solo 16 giorni di apertura, perché per fare fronte alla poca affluenza e agli aumenti ho deciso di aprire solo dal lunedì 3 gennaio al 9 gennaio e poi tenere chiuso dal lunedì al giovedì, aprendo solo il fine settimana per ovviare alle spese fisse. Ho fatto la metà dei servizi, 32. Ora è vero sono un pizzaiolo ignorante, mi chiedo perché lavorando la metà ho pagato più del doppio e non viceversa?”.