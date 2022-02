Heineken punta sulla birra Ichnusa con un investimento da 73 milioni di euro

Un grande investimento per lo stabilimento della birra Ichnusa di Assemini.

Heineken punta sulla birra Ichnusa. Il grande gruppo olandese del settore della produzione e commercializzazione della birra, mette in campo un programma di investimenti di oltre 73 milioni di euro in Sardegna.

L’obiettivo è l’incremento della capacità di produzione e confezionamento dello stabilimento di Assemini, il più antico birrificio presente in Sardegna. La capacità di confezionamento, a regime (nel 2024), aumenterà di oltre il 60% rispetto a oggi.

L’investimento si ritiene strategico e in linea con le politiche di sviluppo attuate finora dal Gruppo Heineken, che sempre più negli ultimi anni, testa in Italia i prodotti e le innovazioni che poi verranno immesse su altri mercati: ad Assemini verranno adottati macchinari automatizzati di ultima generazione, conformi agli ambiti tematici del Piano Nazionale Industria 4.0, e verranno realizzati 3 nuovi magazzini per lo stivaggio dei materiali di packaging e dei prodotti finiti.

Infine, l’investimento comporterà anche l’assunzione 25 di nuovi addetti, assicurando un concreto impatto positivo sul territorio come previsto dallo stesso Contratto di sviluppo.