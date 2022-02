La dama di Olbia Jessica Serra risponde alle critiche e spiega perché manca a Uomini e Donne.

Non ci sta la dama del trono over di Uomini e Donne, l’olbiese Jessica Serra, alle critiche della coppia Marika e Diego lasciate in alcune interviste. La 30enne ha voluto spiegare anche il perché della sua assenza della nota trasmissione.

Recentemente è stato svelato il mistero sul perché il cavaliere Diego Ceccucci, ex dell’olbiese, e Marika Gerace sono spariti dal programma. I due hanno spiegato, attraverso alcune interviste, che sarebbero stati trattati male dalla redazione e di non essere stati più invitati dalla redazione. La dama siciliana ha, inoltre, pizzicato la Serra parlando di gelosia nei suoi confronti.

A smentire tutte le accuse è la dama di Olbia. “Sono bugie quelle che ha raccontato ai giornali – spiega Jessica -. Maria per me è come una figura materna, così come lo è per tutti e come lo è stato per Marika. Anche le parole dette da lei contro Rudy Zerby non rappresentano minimamente la persona che io ho conosciuto. Lei parla di gelosia da parte mia, ma in realtà Diego per me ha provato veri sentimenti”.

L’olbiese parla anche del rapporto tra lei e l’ex cavaliere Diego, un vero amore ricambiato anche da lei stessa, tanto che non nasconde la sua sofferenza per la love story finita. “Sono entrata nel programma che avevo difficoltà a relazionarmi e mi sentivo come bloccata – racconta la 30enne -, con lui è stato come se fosse un primo amore e non mi sono mai innamorata come allora. Poi è subentrata Marika ma non penso che lui per lei provi la stessa cosa e viceversa. La sua urgenza è quella di stare dentro la trasmissione ed è per questo che ha raccontato tantissime bugie”.

Anche Jessica è da un po’ che non si vede nel celebre programma di Maria De Filippi. La ragazza non è più tornata in televisione e recentemente aveva avuto il covid. “Purtroppo da quando è finita con Diego sto male – dice – e non so se tornerò e quando. Devo superare questa rottura, perché io sono vera e non mi va di andare là e prendere in giro i telespettatori. Mi fa star male il fatto che lui faccia fotografie con Marika negli stessi posti dove ha portato me, nonostante i sentimenti che avevamo. Di questa mia avventura in trasmissione, tuttavia, non rinnego niente. Sono stati i 4 mesi più belli della mia vita. Grazie a Maria e alla redazione ho superato alcune mia insicurezze e consiglio a tutti, soprattutto i più giovani, di fare questo percorso”.