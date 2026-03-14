Nuove disposizioni sulla carta d’identità elettronica a Olbia

Le novità sulla carta d’identità rilasciata dal Comune di Olbia.

Gli uffici comunali di Olbia ricordano che il regolamento europeo 1157 del 2019 introduce standard di sicurezza più severi per i documenti di riconoscimento. La normativa stabilisce che tutte le carte d’identità cartacee non saranno più valide dal 3 agosto 2026, indipendentemente dalla scadenza riportata. Questa scadenza rende necessaria la sostituzione della carta d’identità cartacea con la versione elettronica rilasciata dal Comune di Olbia.

Il Comune invita i cittadini a recarsi con anticipo agli sportelli dell’Anagrafe, situati in via Garibaldi 49. Il rilascio del nuovo documento richiede tempi tecnici che potrebbero allungarsi nelle fasi più vicine alla scadenza europea.

Le caratteristiche della carta d’identità elettronica.

La carta d’identità elettronica è realizzata in materiale plastico, ha un formato simile a quello di una carta di credito ed è dotata di elementi avanzati di sicurezza. Il documento contiene un microchip a radiofrequenza che memorizza i dati anagrafici, il codice fiscale e le impronte digitali del titolare. La struttura digitale consente anche l’accesso ai servizi telematici della pubblica amministrazione.

Durante la procedura vengono acquisiti fotografia aggiornata e impronte digitali, in conformità agli standard europei. L’obiettivo è aumentare l’affidabilità dell’identificazione e ridurre la possibilità di falsificazioni.

Come richiedere il documento al Comune di Olbia.

Per ottenere la carta elettronica è necessario prenotare un appuntamento e presentarsi personalmente agli uffici comunali. Il Comune consiglia di non attendere l’avvicinarsi della scadenza del 2026, per evitare tempi di attesa più lunghi dovuti all’aumento delle domande.

La sostituzione è obbligatoria per tutti i residenti che possiedono ancora il formato cartaceo. Sul sito istituzionale sono disponibili aggiornamenti su orari, modalità operative e documentazione richiesta.

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