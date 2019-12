La Casa di Babbo Natale in centro storico a Olbia.

Tutto sa di Natale nel centro storico di Olbia. Le luminarie che decorano la via, i negozi tutti addobbati per le feste. E anche Babbo Natale ha trovato casa nel Vicolo della Refezione, dove tutti i bambini possono andare a fargli visita.

Un’iniziativa di grande successo non solo per la fila che si deve fare per entrare, ma anche perchè i più piccoli, emozionati per l’incontro con Babbo Natale, riescono a trasmettere la gioia anche ai più grandi.

“Ma Babbo Natale parla italiano?”, chiede una bambina preoccupata. E basta vedere il volto felice e divertito della mamma per capire che quello è un pomeriggio davvero speciale.

Nella casa, i bambini incontrano Babbo Natale, fanno la lista dei regali e vengono truccati a tema. La fila è lunga, ma c’è chi non può rinunciare. Mentre i più piccoli giocano felici con i palloncini, i grandi aspettano il proprio turno mangiando caldarroste appena fatte.

Ci si imbatte poi in scene divertenti in cui anche i più grandi vogliono entrare nella casa per sentirsi ancora un po’ bambini. Fino al 24 dicembre la casa di Babbo Natale sarà aperta tutti i pomeriggi per chiunque voglia fargli visita.

