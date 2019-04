La trasmissione radiofonica a Olbia.

Mario Cassitta ha iniziato la sua carriera radiofonica nel 1984 a Radio Arzachena Stereo. Un passato anche come corrispondente per Tele Regione e 5 Stelle.

Di lui si ricordano programmi famosi come Pausa Caffè, Sardegna Notte e la seguitissima Casa Cassis. E proprio con questo fortunato format ritorna dopo cinque anni su Radio Olbia Web.

Memorabili le sue dirette per il Capodanno olbiese e per la festa per i 30 anni di Radio Internazionale. La trasmissione Casa Cassis ritorna, quindi, su Radio Olbia Web da sabato 20 alle ore 10.

