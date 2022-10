Olbia, Casa Silvia compie 25 anni

Giorni emozionanti per le volontarie.

Casa Silvia si occupa, da 25 anni, di dare assistenza agli ammalati di tumore e supporto ai loro familiari in tutto il territorio gallurese. Le loro attività vengono svolte nella nuova sede di via Bazzoni Sircana a Olbia. Un nuova e moderna sede progettata su un terreno donato ai volontari dall’amministrazione comunale.

La struttura si sviluppa su una superficie di 470 metri quadri al piano terra e 380 metri quadri al piano superiore. E’ stata concepita per rispondere a tutte le esigenze, per l’accoglienza sia breve, sia prolungata dell’associazione.

Durante gli ultimi anni, nonostante le difficoltà causate dalla pandemia le attività dell’associazione non si sono mai fermate. Casa Silvia, infatti, offre, sempre a titolo gratuito, anche altri servizi rivolti ai soli pazienti oncologici quali sostegno psicologico individuale per gli ammalati ed i loro familiari e gruppo di autoaiuto. Inoltre, è presente il servizio fisioterapia riabilitativa post-operatoria per le donne operate al seno.

Il gruppo è costituito da circa 40 volontari debitamente preparati con un corso di formazione e con il supporto mensile della psicologa. Casa Silvia è nata nel 1997 sotto l’impulso della sua storica presidente Maria Antonietta Scanu. L’associazione prende infatti il nome dalla figlia scomparsa a 13 anni per una leucemia.

L’attuale presidente dell’associazione Lorettu Mariangela, è attiva quotidianamente come volontaria da oltre 20 anni. “Ringrazio tutti i volontari e i soci che permettono all’associazione di andare avanti” – afferma la presidente Lorettu– “In questo ultimo anno abbiamo avuto diversi ospiti in cura presso la radioterapia del Mater Olbia, la chemioterapia dell’ospedale San Giovanni II e molte donne partorienti provenienti da La Maddalena”.

Ieri, durante il rinnovo del direttivo, sono stati ripercorsi con grande emozione, i 25 anni dell’associazione con immagini e foto grazie alle storiche volontarie e alla famiglia di Maria Antonietta Scanu.