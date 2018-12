Le foto.

Il Natale è uno dei momenti indubbiamente più belli per visitare la città. L’atmosfera è super natalizia e si respira davvero quasi in ogni angolo. In alcune case non mancano luci sfavillanti, babbi natale e chi più ne ha più ne metta. Non si tratta di semplici addobbi natalizi ma di vere e proprie esibizioni artistiche elaborate e originali.

Il più bello e il più fotografato forse resta sempre la casa di via Imperia a Olbia. Da anni i proprietari si prodigano in addobbi e festoni, tanto che l’abitazione è diventata una piccola attrazione nel quartiere di zona Bandinu e non solo. Ma quest’anno, più degli altri anni, è stata una corsa ai decori e alle luci di Natale anche in altre vie della città.

(Visited 696 times, 696 visits today)