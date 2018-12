Gara di ciclo cross a Olbia.

La G.S. Cycling Team Gallura ha organizzato la terza edizione del Memorial Raimondo Sanna di ciclo cross, che si è svolto domenica 9 novembre 2018 a Olbia, presso il Parco Noce.

Si sono confrontati atleti tesserati con società iscritte alla Federazione Ciclistica Italiana delle categorie Giovanili, Juniores, Master, Open, Elmt, su un terreno misto asfalto, prato, sterrato, con ostacoli artificiali e naturali. Vincitore della prova Elite, 60 minuti, Jim Thijs (Techno Bike di Sestu). Ha vinto la prova da 40 minuti Gianluca Pontis (MTB Piscina Irgas 3C di Villacidro). La gara giovanile, 30 minuti, è stata vinta da Federico Spanu (Veloclub Sarroch).

Per la Società organizzatrice ha vinto nella Categoria Under 23 Jay Cudoni, mentre il trofeo è andato alla Techno Bike di Sestu, vincitrice della prova Elite.



Durante il memorial sono stati distribuiti centinaia di cappellini con la scritta “Guida con attenzione, sulla strada ci siamo anche noi”.

Il Memorial ha l’intento di diffondere un messaggio sociale a cittadini e istituzioni. Mai abbassare la guardia sulla sicurezza stradale.

“E’ il motivo per cui abbiamo intitolato la manifestazione a Raimondo Sanna – afferma Gavino Usai, presidente della società organizzatrice – Raimondo era un semplice cittadino olbiese che ha dedicato la vita alla famiglia e al lavoro. Nel tempo libero amava praticare la propria passione per il ciclismo. Purtroppo, ha perso la vita in un tragico incidente stradale in sella alla sua bicicletta“.

(Visited 64 times, 64 visits today)