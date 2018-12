Anche Nuvoli tra i convocati per la partita a Pisa.

Seconda trasferta consecutiva per l’Arzachena di Mister Giorico, dopo l’incoraggiante ma sfortunata prestazione di domenica a Piacenza. Contro il Pisa, alle ore 20:30 di mercoledì l’allenatore avrà nuovamente a disposizione Moi dopo la squalifica per un turno per cumulo di ammonizioni. Non certa la piena disponibilità di Nuvoli, reduce da un lungo infortunio e infortunatosi nuovamente a Piacenza nel corso del primo tempo. Il giocatore dovrebbe aver recuperato ed è stato inserito nella lista dei 18 convocati per la gara contro i nerazzurri toscani, ma al momento non è certo che sarà schierato dal primo minuto.

Il Pisa, reduce da una vittoria in trasferta contro la Juventus U23 che gli ha permesso di salire al sesto posto della classifica insieme alla Virtus Entella, avrà la rosa al completo a disposizione dell’allenatore D’Angelo.

Gli smeraldini dovranno confermare la prestazione positiva di Piacenza, in cui hanno tenuto testa alla seconda in classifica andando in vantaggio, ma evitando le ingenuità che hanno inciso sulle ultime gare e in particolare nell’episodio del terzo gol subito domenica, giunto in seguito a un errore di gestione del pallone da parte del centrocampo.

Direttore di gara sarà il signor Francesco Carrione della sezione di Castellamare di Stabia, coadiuvato dagli assistenti signor Amedeo Fine di Battipaglia e dal signor Emanuele Bocca di Caserta.

