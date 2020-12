I Babbi Natale in giro in moto per le frazioni di San Teodoro.

Mercoledì 23 dicembre arriva a San Teodoro la banda dei Babbi Natale che in sella alle loro moto passeranno in tutte le frazioni del paese per regalare un sorriso e dei doni ai bimbi della Scuola Materna, Primaria e Secondaria, oltre ad una visita al Micronido.

Questa bella iniziativa è nata dalla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale di San Teodoro, l’Associazione “Il mondo di Alecos” e Babbi Natale motociclisti. Un piccolo gesto per portare lo spirito natalizio e la magia del Natale in giro per il paese.

I Babbi Natale inizieranno la consegna da Monte Petrosu per terminare il giro al centro di San Teodoro con il seguente percorso:

ore 11: Chiesa di Montepetrosu

ore 11.30: Parcheggio market ”Lu Fraili”

ore 12: Slargo fronte famiglia Cossu (loc.Nuragheddu)

ore 12.30: Incrocio all’albero di Natale per loc.L’Alzoni/Li Teggi

ore 13: Ingresso Sitagliacciu

ore 13.30: Fermata pulmino in loc. Lu Lioni/Lu Ricciu

ore 14: Piazzetta La Suaredda per loc.Suaredda/Li Mori

ore 14.30: Parcheggio ”Dettori Market” loc. La Traversa/Stazzu di Mezu

ore 15: Parcheggio Badualga

ore 15.30: Chiesa di Straula

ore 16: Slargo tenuta le Terre loc. Schifoni

Si invitano i genitori e i ragazzi ad indossare sempre le mascherine di protezione ed evitare gli assembramenti.

