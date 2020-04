I nuovi casi di coronavirus a Olbia.

Sono scese a 11 le persone residenti a Olbia attualmente positive al coronavirus. Di queste solo una si trova attualmente ricoverata in ospedale, le altre sono tutte in isolamento domiciliare e in discrete condizioni di salute.

“Brava la Regione e bravi noi – ha commentato il sindaco di Olbia Settimo Nizzi -. Il modo in cui si è operato, ad esempio con l’utilizzo dell’esercito all’interno di ospedali, case di cura e case di riposo è stato determinante”.

“Se mi guardo alle spalle, rispetto a due settimane fa, abbiamo fatto passi da gigante – conclude Nizzi -. Per dire, però, se ci siamo lasciati o meno il picco alle spalle questa settimana sarà determinante e se ne potrà riparlare solo una volta che sarà finita”.

