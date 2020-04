Calcio, la FIGC sospende in via definitiva i campionati giovanili

La decisione non giunge del tutto inaspettata.

La FIGC sospende tutti i campionati di calcio giovanili, con un comunicato che riportiamo qui di seguito. Considerato il termine ultimo per la conclusione dei campionati, fissato all’inizio della stagione al 30 giugno, e tutte le problematiche relative alla diffusione del coronavirus e alla tutela dei giovani calciatori, la FIGC ha optato per la soluzione più drastica e forse meno indolore per le società, che in questo modo evitano ingenti spese per la sanificazione degli ambienti e per la gestione degli spazi e degli atleti. Sospesi definitivamente Campionato Nazionale Primavera organizzato dalla Divisione Calcio Femminile, Campionati Giovanili Nazionali, Under 18 Serie A e B, Under 17 Serie A e B, Under

17 Serie C, Under 16 Serie A e B, Under 16 Serie C, Under 15 Serie A e B e Under 15 Serie C; Tornei Giovanili a carattere nazionale, fasi interregionali e fasi finali Under 14 PRO e Under 13 PRO; Fase eliminatoria e fase finale Nazionale dei Campionati Under 17 e Under 15 Dilettanti e Puro Settore; Fase eliminatoria e fase finale Nazionale dei Campionati di Calcio a 5 Under 17 e

Under 15 Dilettanti e Puro Settore; Fasi interregionali e fasi finali dei Campionati Giovanili Nazionali Femminili Under

17 e Under 15.

La delibera, a firma del Segretario Generale Marco Brunelli e del Presidente nazionale della FIGC Gabriele Gravina, andrà rettificato prossimamente dal Consiglio federale.

