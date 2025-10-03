Olbia celebra i Giochi della Gentilezza con il laboratorio per bambini

I Giochi della Gentilezza a Olbia.
Olbia si prepara a celebrare la decima edizione delle Giornate nazionali dei Giochi della Gentilezza, promosse dall’associazione Cor et Amor, con un’iniziativa pensata per i più piccoli. Martedì 7 ottobre, presso la biblioteca civica della città, si terrà dalle 16:45 alle 18:45 il laboratorio “Supereroi della gentilezza“, rivolto ai bambini tra gli 8 e i 10 anni.
L’assessora alla Cultura, Sabrina Serra, ha evidenziato come ogni bambino custodisca dentro di sé un supereroe pronto a manifestarsi. Attraverso attività ludiche e creative, i partecipanti avranno l’opportunità di apprendere l’importanza della gentilezza, imparando a riconoscere e mettere in pratica comportamenti rispettosi e solidali nella vita quotidiana. Aiutare, ascoltare e rispettare gli altri, ha spiegato l’Assessora, è un vero e proprio atto di forza.
Con questa iniziativa, il Comune di Olbia conferma il proprio impegno a sostenere attività ludico-educative sul territorio, promuovendo la collaborazione tra realtà locali e cittadini e valorizzando eventi pubblici che diffondono valori positivi. Tutte le informazioni sull’evento possono essere richieste direttamente presso la biblioteca civica di Olbia, in piazzetta Dionigi Panedda numero 3.