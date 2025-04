Olbia celebra la Giornata mondiale del Libro con gli studenti

La celebrazione della Giornata del Libro a Olbia.

In occasione dell’Assemblea d’Istituto tenutasi il 23 aprile, l’Istituto Tecnico Commerciale e per il Turismo “Dionigi Panedda” di Olbia ha celebrato la sua prima Giornata mondiale del Libro. L’iniziativa, inserita nel quadro delle attività previste per l’anno scolastico 2024/2025, è stata promossa dai Rappresentanti degli Studenti nel Consiglio d’Istituto, con il contributo della Biblioteca Simpliciana del Comune di Olbia. L’obiettivo dell’evento è stato quello di avvicinare gli studenti al piacere della lettura, intesa come strumento fondamentale di crescita personale, culturale e di apertura verso il mondo.

Un momento di condivisione e riflessione.

L’evento ha rappresentato un momento di condivisione e riflessione, volto a sensibilizzare l’intera comunità scolastica sul valore della lettura come veicolo di conoscenza e consapevolezza. Nel corso della mattinata, spazio anche alla presentazione delle attività svolte nell’ambito del progetto “Caccia al Giallo”, un percorso formativo e laboratoriale che ha coinvolto undici alunni delle classi IV A Turismo, V A Turismo e V A Amministrazione Finanza e Marketing.

Guidato dal professor Mauro Menescardi, docente di Lingua e Letteratura Italiana, con la collaborazione del professor Francesco Falchi, docente di Informatica e tutor del progetto, “Caccia al Giallo” si è inserito tra le iniziative finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell’ambito dell’Investimento 1.4. Questo intervento mira alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie e al contrasto alla dispersione scolastica, con il supporto dell’Unione europea – Next Generation EU.

Tra i risultati concreti del progetto, è stato presentato il sito web dedicato, frutto del lavoro congiunto tra studenti e docenti. La piattaforma, accessibile all’indirizzo http://sites.google.com/panedda.it/cacciaalgiallo, offre un’esperienza multimediale sul genere “giallo”, con uno sguardo particolare alla tradizione letteraria sarda. Il sito si articola in diverse sezioni: un excursus letterario sul genere, una selezione di romanzi ambientati in Sardegna letti e analizzati durante il percorso, una raccolta di brani scelti con versioni audio, e una mappa digitale interattiva dei luoghi narrativi, arricchita da contenuti ipertestuali e immagini originali degli ambienti naturali e antropici dell’isola.

