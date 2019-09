Una cena lungo il Corso di Olbia.

Olbia come Nuoro. Presto si potrà andare a cena lungo Corso Umberto. Dopo il grande successo che ha ottenuto la cena di beneficenza svoltasi lungo corso Garibaldi a Nuoro, l’idea di riportare i residenti nel cuore delle città solletica molti.

“A dire il vero l’idea era già contenuta nelle varie proposte che abbiamo elaborato per la città – risponde il presidente di Confcommercio Olbia, Pasquale Ambrosio -. L’idea era di farla in primavera, ma gli eventi erano già tanti”.

Quando organizzarla, allora? “Si pensava di farla da adesso in poi, ma i rischi legati al meteo in questo periodo sono tanti. Resta comunque un’idea da spendere per il futuro”, conclude Ambrosio.

(Visited 222 times, 224 visits today)