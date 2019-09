L’incendio scoppiato in via Barcellona a Olbia.

È stato domato dai vigili del fuoco di Olbia, l’incendio divampato nel primo pomeriggio di oggi in via Barcellona. Non è stato ancora possibile fare una stima dei danni causati e degli ettari di terreno bruciati dalle fiamme.

Le fiamme sono arrivate fino dentro ai giardini delle abitazioni vicine. E si sono evitati danni ben peggiori solo grazie alla pronta azione dei vigili del fuoco e degli uomini del Corpo forestale. Particolarmente attenzione è stata data ad un’auto abbandonata in zona.

Il rischio che la fuoriuscita di gasolio provocasse un’esplosione ha ulteriormente allungato i tempi di spegnimento. Le cause dell’incendio sono ancora sconosciute.

